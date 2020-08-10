Поселок Ена в Заполярье из-за долгов остался без горячей воды

Прокуратура Мурманской области потребовала восстановить горячее водоснабжение в поселке Ена Ковдорского района, который остался без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.

Проблема вскрылась после обращения районной администрации в прокуратуру. Проведенная проверка показала, что гарантирующий поставщик электроэнергии Мурманской области обесточил котельную муниципального предприятия "Ена". Причиной тому послужили долги населения поселка. С декабря 2019 года МУП "Ена" ввело прямые расчеты с собственниками жилья за потребляемые ресурсы, и к 28 июля сумма долга жителей Ены перед ресурсниками превысила 6 миллионов рублей.

Тем не менее, действия гарантирующего поставщика влекут нарушения жилищных прав граждан, отметили в прокуратуре.

По итогам проверки районная прокуратура направила иск в Ковдорский районный суд с требованием признать действия гарантирующего поставщика незаконными и обязать его возобновить электроснабжение поселковой котельной. Сейчас иск находится на рассмотрении.