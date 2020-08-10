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10.08.2020 12:00
Рубрика: Происшествия

Жительница Пскова отсудила 50 тысяч рублей за падение в супермаркете

Текст: Вера Черенева (Псков)

50 тысяч рублей компенсации морального вреда заплатит крупная торговая сеть 69-летней жительнице Пскова. Женщина упала в магазине, сломала руку и обвинила в случившемся администрацию супермаркета.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Как следует из судебного решения, вынесенного Псковским городским судом, инцидент произошел в августе прошлого года. В магазине велись строительные работы, между камерами хранения и входом в торговый зал были растянуты провода. Покупательница их не заметила и крайне неудачно упала.

Врачи диагностировали у псковитянки перелом со смещением. Две недели она провела в больнице, а когда выписалась, подала претензию в магазин. Администрация супермаркета на этот документ не отреагировала и тогда псковитянка пошла в суд. Изначально женщина оценила свои моральные страдания в 100 тысяч рублей.

На судебном заседании представители супермаркета попытались переложить ответственность на подрядчика, который непосредственно делал ремонт и натянул провода в торговом зале. Но суд пришел к выводу, что вина за случившееся лежит именно на администрации магазина, которая не стала закрывать торговую точку во время ремонта и при этом не обеспечила безопасность покупателей.

Суд снизил компенсацию морального вреда до 50 тысяч, но торговая сеть обязана также оплатить псковитянке расходы на лечение (около 1000 рублей), а также внести государственную пошлину.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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