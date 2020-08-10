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Рубрика: Общество

Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Выявлены случаи, когда у пациентов, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела. Данный факт является одной из загадок коронавируса, рассказал академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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По его словам, сейчас под наблюдением ученых находятся более 200 переболевших COVID-19 пациентов. Среди них есть те, у кого несомненен диагноз, но антитела не вырабатываются. "Таких пациентов больше, чем мы ожидали", - цитируют Тотоляна "Известия".

Специалист отметил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих после COVID-19 их оказалось значительно больше, что заслуживает пристального изучения.

Есть также люди, невосприимчивые к коронавирусу, они им не заражаются. Это тоже удивляет ученых. По мнению иммунолога, изучение таких людей поможет найти ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией.

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