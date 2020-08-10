В Новогорелово увековечили память десантников 6-й роты

В жилом комплексе "Новое Горелово" бульвар получил имя десантника 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ Вадима Чугунова. Благоустроенную территорию вдоль новой улицы с детскими площадками, качелями, воркаутом и уютными уголками отдыха открывает памятник Подвигу 6-й роты.

В этом году исполняется 20 лет со дня героического боя в Аргунском ущелье, в котором погибли 84 российских военнослужащих. В их числе - гвардии рядовой Вадим Чугунов. Сейчас его родители живут в Ленинградской области, и глава компании "ЛенРусСтрой" Леонид Кваснюк пригласил Дину Антоновну и Владимира Петровича, а также мать гвардии младшего сержанта Алексея Иванова Татьяну Николаевну на торжественное открытие бульвара и памятника.

- Строители - это самая мирная профессия. Строители строят жизнь, а такие герои, как Вадим Чугунов, ее защищают, - подчеркнул Леонид Кваснюк. - И мне было очень отрадно, когда в нашей компании все сотрудники единогласно проголосовали за то, чтобы бульвар получил имя героя. А мы его строили с любовью, с душой - и лелеяли каждое дерево.

Решение о присвоении имени Вадима Чугунова одной из улиц в новом жилом микрорайоне принималось совместно строителями, чиновниками района и администрацией Виллозского городского поселения. Идея нашла у всех участников процесса столь живой отклик, что решение было принято в кратчайшие сроки.

- Открытие памятника и нового бульвара - знаковое событие не только для района и для поселения, но и для Ленинградской области, и для всей страны, - отметили чиновники на мероприятии.

Из официальных источников известно, что Вадим Чугунов был командиром отделения войсковой части 32515, наводчиком-оператором. Во время боя у высоты 776 он организовывал оборону отделения, был ранен, но продолжал огонь, а погиб от вражеской пули во время одной из атак. О стойкости гвардейцев напоминает теперь гранитное мощение бульвара, их память хранят вечнозеленые ели. А о том, что жизнь продолжается, напоминают цветущие клумбы и детские площадки. Протяженность бульвара - 459 метров, в его оформлении использовано натуральное дерево. Ландшафтные островки с сиденьями и навесами приглашают к отдыху, на фуд-корте можно перекусить, для активного отдыха есть игровое оборудование, сцена и трибуны, а когда разрастутся посаженные строителями сирень, рябина, можжевельник, кусты шиповника, на бульваре появится множество укромных тенистых уголков.

Памятник в самом начале бульвара представляет собой стилизованный купол парашюта на постаменте с надписью "Запомним навеки шестую мы роту. И подвиг парней из крылатой пехоты". Монумент был создан архитектурным бюро "АРХДВОР". Авторы концепции - Маркушев Сергей, Левченко Мария, Николаенков Антон, конструктор - Артемий Турчаненко. Проект был разработан коллективом в соавторстве с жителями микрорайона.

- Очень приятно, что ребята через 20 лет возвращаются домой. В школе № 8 поселка Оржицы Ленинградской области установлена памятная доска в честь нашего сына и открыт музей, здесь - открыт бульвар и памятник всей 6-й роте. Наши ребята сделали невозможное, и их подвиг вошел в историю, - сказала на церемонии открытия Дина Чугунова. - Низкий материнский поклон нашим строителям. Но всем нам я хочу пожелать мирного неба над головой. Чтобы такое больше никогда не повторилось.

Работы по дальнейшему благоустройству бульвара будут продолжены. Во-первых, завершается обустройство его последней части, которая сейчас находится в зоне строительства нового жилого дома. Во-вторых, вдоль прогулочной зоны будет установлено специальное ограждение, которое отделит проезжую часть от пешеходной. Об этом попросили жители микрорайона - на бульваре множество развлекательного оборудования для детей всех возрастов. Наконец, еще не все растения и малые архитектурные формы заняли свои места.

- Оставшиеся растения уже закуплены и хранятся на нашем складе. Летом их высаживать не стоит, ждем осени, чтобы завершить озеленение в полном объеме, - рассказал заместитель генерального директора ИСК "ЛенРусСтрой" Максим Жабин. - К тому же проект пришлось немного изменить; мы подключили специалистов, которые помогли нам скорректировать дендроплан с учетом последующей эксплуатации. Наша задача - не только сделать красивый бульвар, но и оптимизировать затраты на его последующее содержание.

В дальнейших планах строителей - обустройство в ЖК "Новое Горелово" нового парка рядом с рекой Дудергофкой. Сейчас эта территория площадью около одного гектара представляет собой заброшенный пустырь рядом со школой, строительство которой уже ведется. Парк станет новой точкой притяжения для жителей всех новостроек - по реке проходит граница между новыми микрорайонами Петербурга и Ленобласти. По замыслу Леонида Кваснюка, парк будет заложен в этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Администрация Виллозского городского поселения уже пообещала закупить для него 75 красных кленов.

- Здесь планировалось построить административное здание, но мы обратили внимание, что у жителей Новогорелово нет парка, - рассказал корреспонденту "РГ" глава "ЛенРусСтрой". - Поэтому было принято решение подарить им новую зеленую зону. А дальше мы будем обустраивать набережную Дудергофки - хотим сделать там прогулочную зону, чтобы люди могли там гулять, отдыхать, получать удовольствие от жизни.

Как отмечают в "ЛенРусСтрой", цель компании - не просто строить комфортное жилье, но создавать пространства, удобные для жизни. Эта концепция включает в себя не только понятие "мой дом - моя крепость", она должна учитывать широту интересов будущих жителей - необходимо строить объекты инфраструктуры, привлекать "правильных" арендаторов коммерческих помещений и делать так, чтобы жители могли получать все необходимые услуги и развлечения "в шаговой доступности". Поэтому строители определили для себя пять кругов девелопмента - квартира, места общего пользования, двор, район и город - и начали работать над улучшением каждого из них.

- Я живу в тех домах, которые построил, - говорит Максим Жабин, - и сталкиваюсь с теми же проблемами, что и все жители. Зато таким образом я получаю знания и выбираю инструменты, чтобы их решать. Мечта - построить идеальный дом, из которого никогда не захочется уезжать. Но пока такого не случилось, мы будем продолжать работать.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://novogorelovo.org/ Застройщик ООО "Лиговский канал"

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