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10.08.2020 13:56
Рубрика: Общество

В Петербурге появятся специальные конструкции для граффити

Текст: Вера Черенева

На улицах Петербурга планируется установить специальные конструкции, на которых можно будет рисовать граффити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Алексея Моора.

Фото: Фонд "Живой город"
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Сейчас в Петербурге к граффити городские власти и коммунальные службы относятся очень строго. Как только на стенах появляются несанкционированные рисунки, их закрашивают. При этом качество работы или тематика во внимание не берутся.

Нередко в городе закрашивали знаковые работы, превратившиеся в локальные достопримечательности и сожаление об их утрате высказывали все, даже те, кто ликвидировал рисунки.

Закрашивание граффити объяснялось тем, что они не согласованы. Чисто теоретически рисунок на фасаде дома разместить можно, но перед этим художник должен инициировать процедуру его согласования, нужно заручиться поддержкой жильцов, районных властей, городского комитета по градостроительству и архитектуре, а если здание имеет охранный статус, то свое разрешение должны дать и в КГИОП.

Из-за сложной процедуры уличные художники согласовывать граффити не спешат.

Идея, которую сейчас продвигают в КГА, заключается в том, чтобы росписи наносились не на здания, а на отдельно стоящие конструкции. Тогда, отмечают в комитете, согласовывать граффити, будет не нужно.

Отдельный вопрос, как будут выглядеть эти конструкции. Сейчас в КГА разрабатывают несколько вариантов дизайна таких объектов. Алексей Моор подчеркивает, что они не должны быть похожи на обычные уличные заборы.

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