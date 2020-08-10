В Петербурге завели дело на водителя, сбившего мать с дочерью

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который накануне в Колпино на улице Братьев Радченко сбил женщину с 5-летней девочкой. Пешеходы переходили улицу на разрешающий сигнал светофора.

Это ДТП получило широкий общественный резонанс. В социальные сети попало видео с камер видеонаблюдения, где было видно, что пешеходы аккуратно переходят улицу, предварительно смотрят по сторонам, а прямо на них на большой скорости наезжает автомобиль ГАЗ.

Также изначально появились данные, что водитель скрылся с места ДТП. Действительно, когда на место прибыли сотрудники регионального ГИБДД, мужчины там не было. Но оказалось, что он повез пострадавших в больницу.

Сейчас женщина с дочерью находятся на стационарном лечении. Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое, состояние здоровья матери серьезных опасений не вызывает.

Водителю вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Сейчас мужчина общается с полицейскими, в ближайшее время суд определит ему меру пресечения.