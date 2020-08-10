В Псковской области археологи нашли перстень эпохи викингов

В одной из ям раскопа в поселении Х века у деревни Горожане в Псковской области был найден серебряный широкосерединный перстень с завязанными концами. Об этом сообщили в Археологическом центре Псковской области.

- Щиток перстня украшен орнаментом "волчий зуб", - отмечают археологи. - Такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов. Особенно радует хорошая сохранность находки.

Раскопки, в ходе которых был найден перстень, ведутся на территории древнего поселения у деревни Горожане в Новосокольническом районе Псковской области. Считается, что оно было одним из самых богатых поселений в X-XI веках среди тех, которые были обнаружены на Северо-Западе. Его площадь составляет около 2,5 гектаров.

Количество обнаруженных там находок приближается к двум сотням.