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10.08.2020 19:14
Рубрика: Общество

В Псковской области археологи нашли перстень эпохи викингов

Текст: Алексей Михайлов (Псковская область)
Фото: Пресс-служба Археологического центра Псковской области Фото: Пресс-служба Археологического центра Псковской области
Фото: Пресс-служба Археологического центра Псковской области

В одной из ям раскопа в поселении Х века у деревни Горожане в Псковской области был найден серебряный широкосерединный перстень с завязанными концами. Об этом сообщили в Археологическом центре Псковской области.
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- Щиток перстня украшен орнаментом "волчий зуб", - отмечают археологи. - Такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов. Особенно радует хорошая сохранность находки.

Раскопки, в ходе которых был найден перстень, ведутся на территории древнего поселения у деревни Горожане в Новосокольническом районе Псковской области. Считается, что оно было одним из самых богатых поселений в X-XI веках среди тех, которые были обнаружены на Северо-Западе. Его площадь составляет около 2,5 гектаров.

Количество обнаруженных там находок приближается к двум сотням.

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