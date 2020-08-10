Вологжанин украл у отца пилу для поездки в Москву

Семейная драма с пропажей дорогого для любого домашнего мастера разыгралась в Вологодской области. Причиной конфликта стала дорога в столицу.

Как сообщает УМВД РФ по Вологодской области, в дежурную часть полиции по Великоустюжскому району обратился житель села Верхняя Шарденьга. Заявитель рассказал о пропаже бензопилы, которую он доверял только собственному сыну. Как выяснили оперативники, именно наследник мастера и оказался причастным к похищению инструмента, стоимостью 10 тысяч рублей.

Расследование осложнял факт исчезновения сына пострадавшего. Как выяснилось, молодой человек 1996 года рождения уехал в поисках работы в Москву и с отцом связи не поддерживал. Вернувшись из столицы, подозреваемый попал на допрос, где признался, что похитил и продал бензопилу из-за нехватки денег на дорогу.

Несмотря на то, что злоумышленник полностью возместил ущерб, в отношении его возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража", и теперь несостоявшемуся покорителю столицы грозят до 5 лет лишения свободы.