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10.08.2020 17:51
Рубрика: Происшествия

Жительница Вологды потеряла 30 тысяч при продаже свадебного платья

Текст: Евгений Малышев (Вологодская область)

Наряд невесты принес вместо радости одно расстройство в вологодскую семью. Жительница областного центра просчиталась, расставаясь со свадебным платьем, и вместо прибыли ушла в минус.

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Как сообщает пресс-служба МВД по Вологодской области, в полицию регионального центра обратилась жительница 1965 года рождения, которая сообщила, что ее семья стала жертвой интернет-мошенников. На размещенное в интернете дочерью заявительницы объявлении о продаже брачного наряда откликнулся покупатель. Он отправил продавщице ссылку на сайт, куда нужно было ввести данные банковской карты якобы для получения средств.

После нескольких неудачных попыток транзакции общение с покупателем прекратилось. Но на следующий день владелица платья узнала из поступивших смс, что с ее счета списаны более 34 700 рублей.

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