Фермеры создали для туристов уникальный эко-парк

В залитой солнцем и овеваемой ароматами трав донской степи у хутора Самбуров расположился необычный городок с фигурами сказочных великанов, пирамидами и каменными мегалитами. Некоторые из них можно рассмотреть только вблизи. Ну так на то и расчет, чтобы автомобилист свернул с трассы и превратился в посетителя эко-парка "Излучина".

Все началось с пляжа

Появился этот объект туристического бизнеса благодаря желанию местного фермера Геннадия Пискунова благоустроить для хуторской детворы пляж для купания. Ведь в летний зной, когда столбик термометра показывает около 40 градусов, окунуться в прохладную воду - заветная мечта всех мальчишек и девчонок.

"Правда, к тому моменту самой реки Малый Калитвенец уже практически не было, - рассказал один из строителей и хранителей парка Александр Полосин. - Русло заилилось и заросло камышом, дно было завалено мусором и корягами. Вдоль холмов протекал небольшой ручеек. С его расчистки и началось наше большое дело".

Вначале это был обычный экологический проект, но, когда оживили реку, возникла идея построить на ее берегу парк с базой отдыха. И в честь изгибов речки его назвали "Излучина". Именно река, по словам Александра Полосина, оказалась сердцем и местом притяжения. А первой достопримечательностью парка стал мост через оживший водоем.

Вскоре творческий порыв фермера и его коллектива было уже не удержать. Три года подряд, после завершения полевых работ, механизаторы, водители и комбайнеры становились каменщиками, плиточниками, столярами и плотниками. На помощь взрослым приходили дети. "Школьники сами просились на работу. Все хотели принять участие в судьбоносной для хутора стройке. Работа кипела в две смены. Нашлись свои художники и ландшафтные дизайнеры", - рассказал Александр.

Пирамида "Майя" и ворон Каркуша

Идеи рождались на ходу, и вскоре в донской степи появились пирамиды. Строительство их велось в строгом соответствии с принципами "золотого сечения", были соблюдены углы наклона всех граней, а также четкая ориентация по сторонам света. Главным строительным материалом стало дерево.

Самая большая пирамида имеет высоту 12 метров (четырехэтажный дом). Внутри - бассейн, сауна, бильярд, ресторан, а также жилые комнаты. Вскоре появились еще пять пирамид меньшего размера - четырехместные двухуровневые гостевые домики. Каждая из них имеет свой неповторимый стиль и интерьер. И, конечно, собственное имя - Африка, Майя, Океан, Дино и Колибри.

"Подсчитать капиталовложения не получится, так как строили из подручных средств, - продолжает свой рассказ Александр. - В дело шло все. Вот, к примеру, материалом для обшивки стен стали обгоревшие в лесных пожарах сухие деревья. Мы нарезали их тонкими кругляками, отшлифовали, покрасили морилкой, олифой и лаком, и они заиграли, превратились в элегантный элемент декора".

Выловленные в реке коряги, облепленные ракушками, стали причудливыми птицами, украшающими беседку, а найденные на свалке жернова старых мельниц и основания дверных проемов исчезнувших домов - "Донским Стоунхэнджем" и фонтаном "Исток жизни".

Засохшие деревья с помощью пилы превратились в скульптуры героев из русских и белорусских народных сказок.

Как и положено в сказочной стране, есть здесь собственный герой - говорящий ворон Каркуша. Два года назад птенец выпал из гнезда и попал в заботливые руки смотрителя парка. Говорить птица научилась сама и теперь величаво взирает на остальных собратьев, а также снисходительно принимает ухаживания от хозяев.

Кулинарные батлы

Другой оригинальной идеей парка стали этнографические и кулинарные поединки. Задумка, кстати, родилась тоже во время коллективного строительства. В конце трудового дня хуторяне устраивали совместный ужин и за столом уже решали, чье блюдо вкусней. Затем стали устраивать кулинарные соревнования, и, пока казачки кашеварили, пели песни.

Для кулинарных батлов пришлось построить большую русскую печь (топят ее только дровами и хворостом), для певцов и музыкантов - сцену. Теперь во время летнего сезона каждую субботу на хуторе Самбуров проходят настоящие кулинарные и этнографические поединки, на которые съезжается вся округа.

Готовят в основном блюда казачьей кухни, коих в поварской книге хутора насчитывается около тысячи. Все продукты, в том числе баранина и говядина, местного производства и потому участие в состязании под силу любому отдыхающему.

Жить, как Соловей Разбойник

"Арифметика дела простая, - поясняет Александр Полосин. - Три года у нас велось строительство. Заработали в полном объеме в прошлом году. Зарегистрировались в Booking, и люди поехали к нам. Местные из Ростовской области приезжают на выходные. А в основном едут семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. Бывали случаи, что люди приехали переночевать, а потом, махнув рукой на Черное море, оставались отдыхать у нас. Ведь здесь рыбалка и прогулки, а для детворы раздолье - безопасный пляж, игровой городок. Можно даже жить, как Соловей Разбойник, в домике на дереве".

О популярности хуторского отдыха свидетельствует диплом. Посетители эко-парка оценили в Booking комфорт и условия в 9,2 балла из 10 возможных. В нынешнем году ограничительные меры по коронавирусу сказались на потоке отдыхающих, но создатели эко-парка не унывают, тем более что в регионе сняли карантин для туристов.

Как доехать

Хутор Самбуров находится в Каменском районе Ростовской области.

•5 минут - от трассы М4 "Дон"

•15 минут - от города Каменск-Шахтинский Ростовской области

•130 км - от Ростова-на-Дону

•880 км - от Москвы

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