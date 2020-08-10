Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России

В понедельник Национальный центр управления обороной РФ вновь сообщил об американских воздушных разведчиках, барражировавших у нашей границы в небе над нейтральными водами Черного моря.

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства засекли сразу два объекта, приближающиеся к нашим рубежам. "Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что экипаж российского истребителя поочередно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС Соединенных Штатов.

Сообщается, что после разворота самолетов-разведчиков от госграницы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в Национальном центре управления обороной страны. - Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено".

Надо сказать, что подобные провокационные рейды у наших рубежей чужие самолеты проводили всю прошлую неделю. Они появлялись не только над Черным морем, но и над Балтикой. Попытки вести разведку также были зафиксированы в северных морях. Для того, чтобы отогнать эти самолеты от российской границы, несколько раз в небо поднимали истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действовали жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все инциденты заканчивались тем, что непрошеные визитеры отворачивали от нашей границы.