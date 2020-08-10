Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта

Ученые крымского филиала "ВНИИ Экология" и Лаборатории охраны редких видов животных научно-методического центра "Биоразнообразие" закончили сбор материала для молекулярно-генетической паспортизации черноморских афалин, содержащихся в неволе, сообщает пресс-служба Минприроды.

Черноморские дельфины афалины, напомним, занесены в Красную книгу.

"Крым выбран модельным регионом для исследований, так как здесь действует 12 дельфинариев, - объяснили в ведомстве. - Генетические методы позволят точно идентифицировать животных и исключить возможные злоупотребления в плане подмены одних особей другими".

Помимо афалин, в крымских дельфинариях встречаются и купленные в Японии тихоокеанские особи, не имеющие такого же природоохранного статуса. При этом отличить дельфинов разных подвидов одного от другого сравнительно-морфологическим методом невозможно, добавили в Минприроды.