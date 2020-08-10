Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.

- Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины - полнейший бред, - отреагировал Эйваз Умеров на предложение президента Владимира Зеленского. - Хочу напомнить Зеленскому, что 99 процентов крымскотатарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения в состав РФ. Крымские татары - коренной народ России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся.

Как считает Умеров, предложение Зеленского свидетельствует о его неглубоком понимании внутренних политических процессов в незалежной, а начинать налаживать диалог с крымскими татарами следовало бы совсем с других позиций.

- Если президент Украины хочет иметь взаимоотношения с крымскотатарским народом, то это возможно исключительно после признания Крыма частью России, - резюмировал Умеров в комментарии РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев намерен законодательно обозначить коренные народы страны и в том числе закрепить этот статус за крымскотатарским народом​​​. Эту информацию распространила пресс-служба офиса украинского президента.