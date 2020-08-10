На мусорном полигоне Новороссийска вспыхнул крупный пожар

В районе новороссийского села Борисовка загорелся полигон твердых бытовых отходов.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сообщение о возгорании свалки на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сегодня в 14.43. Как выяснилось, огонь охватил три тысячи квадратных метров.

"Проводится просыпка мест прогара грунтом, - говорится в сообщении. - Для окарауливания лесного массива рядом с полигоном установлены лафетные стволы. На место направлена лаборатория для замеров ПДК веществ в воздухе. К тушению возгорания привлечено 23 человека и девять единиц техники".