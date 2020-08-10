Во Всероссийском центре "Орленок" в понедельник началась последняя летняя девятая смена, на которую приехали 2475 школьников из десяти российских регионов.

- Сейчас наш Центр первым из российских учреждений отдыха смог принять ребят из разных регионов страны, - рассказал директор "Орленка" Александр Джеус. - Заезд проводится в течение одного дня, причем с термометрией и углубленным медицинским осмотром. Также пришлось сократить количество детей в отряде - до 15 школьников. Общая загрузка Центра от проектной мощности составила до 70 процентов.

Организация трансфера ребят напоминает спецоперацию. Дети из Москвы и других областей добирались до Краснодара в отдельно выделенных вагонах РЖД, а оттуда их увозили к морю на автобусах "Орленка". Из Ненецкого автономного округа в Краснодар прилетели 501 ребенок на трех чартерных рейсах. Для них в аэропорту открыли чистую зону с медицинским осмотром.

Любопытствую, не останется ли чадо голодным? Главный вопрос многих родителей. Оказывается, меню в лагере не просто высчитано - сбалансировано с точностью до калории. Пятиразовое питание: первый и второй завтраки, обед, полдник и ужин. Всего на территории шесть столовых.

- У нас в "камбузе" мы обустроили разный вход и выход в помещении, - говорит начальник лагеря "Штормовой" Богдан Кучеренко. - Воспитатель, встречая "экипажи" детей, капает каждому в ладони жидкое мыло, чтобы все наверняка помыли руки. Раньше за порядком следил совет батальеров - старшие ребята, под присмотром которых младшие учились галантности - например, обязательно снимать со столов табуреты для девочек. Но сейчас разновозрастные группы не пересекаются.

Родители могут не беспокоиться, чадо голодным не останется. В лагере пятиразовое питание: первый и второй завтраки, обед, полдник и ужин. Шесть столовых

Изменения коснулись и образовательных программ - выездные экскурсии, турпоходы с ночевками в палатках и общелагерные дискотеки, увы, были отменены. Зато большинство мастер-классов перенесли на свежий воздух. Благо солнечных дней предостаточно. Прогуливаясь по нагретым дорожкам лагеря, то и дело становишься свидетелем бурной деятельности отрядов. Одни ребята играют в футбол, другие проходят дистанции веревочного парка, третьи, страхуемые товарищем, штурмуют скальную стену.

- После нескольких месяцев самоизоляции, - делится впечатлениями 17-летняя Настя Сафонова из Москвы, побывавшая в "Орленке" в третий раз, - здесь я ощутила невероятное чувство свободы. Ограничения есть, но к ним быстро привыкаешь - в номера нас заселили по два-три человека. Ребята в моем отряде оказались очень дружными и создали добрую атмосферу...

И что любопытно, в разговорах "орлята" наперебой делятся тем же самым - интересные встречи, новые друзья, песни у костра под гитару. И, конечно, море...

Педагоги говорят, что за 21 день смены у ребенка формируются привычки. Дети учатся принимать решения, умению делить радости с друзьями, самодисциплине. А еще начинают понимать ценность каждой секунды.

Возможно поэтому здесь до сих пор сильна традиция прощания отрядов с лагерем. Порой здесь даже шутят: "Когда ребята уезжают, море становится чуточку солонее..."