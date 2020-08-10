Пожар в Сочинском национальном парке ликвидирован

Обнаруженное накануне возгорание в Верхне-Сочинском участковом лесничестве Сочинского национального парка (Краснодарский край) ликвидировали пожарные. По информации пресс-службы Минприроды, огонь распространился на площади 0,8 гектара.

"На тушении было задействовано семь человек и одна единица техники, - уточнили в ведомстве. - Госинспекторы предприняли все меры для скорейшей локализации и ликвидации пожара".

Там также добавили, что в Краснодарском крае действует особый противопожарный режим. В связи с этим в регионе запрещено разводить костры вне специально оборудованных мест, бросать на землю горящие спички и окурки, выжигать траву в лесах и рядом с ними.