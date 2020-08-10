При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек

В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил представитель властей. Четверо являются сотрудниками МЧС, прибывшими на тушение огня.

Около 12:40 по местному времени поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции на проспекте Ленина. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в целях безопасности огнеборцы использовали бронещит и роботизированную мобильную установку пожаротушения. Остальной личный состав находился на безопасном расстоянии.

В считанные минуты локализовали горение. Полная ликвидация пожара наступила в 14:20. Сейчас идет разбор сгоревших конструкций и проливка территории.

К ликвидации пожара привлекалось 70 человек и 21 единица техники. Кроме того, безопасность обеспечивали 55 полицейских. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории установят причину происшествия.