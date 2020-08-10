Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на Черном море

На курортах Черного моря бархатный сезон продлится на десять дней дольше обычного, до начала октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

"Не исключен вариант и более длительного срока, до середины октября. Но о таких прогнозах можно будет уверенно говорить лишь в сентябре", - цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

А вот в центре Европейской России купальный сезон завершен. Жары здесь больше не будет, а начиная со среды температура воздуха медленно начнет понижаться, а вместе с ней будет остывать и вода, отметил синоптик.