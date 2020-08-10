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10.08.2020 18:23
Рубрика: Происшествия

В Крыму экс-главе Службы автодорог дали три года колонии

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Киевский районный суд города Симферополя приговорил бывшего начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым к трем годам колонии общего режима за злоупотребления должностными полномочиями, что повлекли тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Кроме того, бывшему чиновнику запрещено на протяжении двух лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями госсобственности. Его взяли под стражу в зале суда.

Следователи установили, что своими преступными действиями и. о. начальника Службы автодорог РК нанес бюджету республики ущерб на сумму более 900 миллионов рублей.

Так, в 2016 году он утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки - Левадки на основе заведомо завышенной стоимости стройматериалов. А затем заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с компанией "Сибавтобан" на сумму более шести миллиардов рублей. Таким образом, он не провел обязательную проверку достоверности проектно-сметной документации, и допущенные в ней нарушения привели к завышению стоимости заключенного госконтракт на более чем 900 миллионов рублей.

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Чтобы исполнить приговор и возместить причиненный бюджету республики ущерб, суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму 17 миллионов рублей и имущество "Сибавтобана" на 897 миллионов рублей. По приговору суда с экс-главы Службы автодорог Крыма и "Сибавтобана" в счет погашения причиненного бюджету ущерба взыскано 914 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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