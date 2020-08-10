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10.08.2020 09:10
Рубрика: Общество

В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Участники археологической экспедиции Крымского федерального университета во время раскопок на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на плато Мангуп нашли византийский медальон X-XII веков. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ученые считают, что изделие великолепно сохранилось до наших дней и благодаря этому уникально. Предположительно такое украшение носили представители византийских гарнизонов или управляющие территорией княжества.

Фото: Сергей Винник/РГ
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На лицевой его стороне изображен конный всадник - скорее всего это изображение кого-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье.

- Мы пока не готовы сказать, кто изображен, но вполне вероятно, что это Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский. Об этом мы узнаем при более детальной инспекции украшения, - рассказал доцент исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерий Науменко.

Во время экспедиции археологи расчистили дорогу и территория возле главных ворот в городище и нашли поверхность, предшествующие времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы.

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