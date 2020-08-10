В Сочи объявили первого артиста на Гран-при России "Формула-1"

Промоутер объявил имя первого артиста, который выступит на гонке "Формулы-1" в Сочи. Хедлайнером музыкальной программы станет певица Земфира. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи Автодрома".

Концерт пройдет 26 сентября в Олимпийском парке. Посещение мероприятия входит в стоимость билета на российский этап Гран-при.

Земфира впервые проведет концерт в рамках развлекательной программы автогонки. В предыдущие годы на "Сочи Автодроме" выступали "Мумий Тролль", "Ленинград", "Би-2", Ленни Кравитц, Натали Имбрулья, Баста и другие музыканты. Цены на билеты для посещения гоночного уикенда начинают от 3490 рублей.

Гран-при России "Формула-1" пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Кроме того, в Олимпийском парке состоятся гонки поддержки чемпионата "Формулы 2".