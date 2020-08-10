В Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными

В Лазаревском районе Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, его обнаружила межведомственная группа в ходе рейда. Выяснилось, что он снабжал уличных фотографов животными для проведения незаконных фотосессий с туристами.

Кроме того, условия, в которых содержались питомцы, специалисты признали неудовлетворительными, поэтому их забрали у хозяина. Двух яванских макак и трех попугаев - одного зеленокрылого и двух сине-желтых ара - после обследования отправили в специализированные вольерные комплексы.

Собственника нелегального питомника по предписанию Роспотребнадзора оштрафовали.