Военные в рекордные сроки проложили трубопровод к Симферополю

Тридцать дней понадобилось двум батальонам, чтобы проложить более 800 километров труб, которые обеспечат треть суточной потребности Симферополя в питьевой воде. Проблема дефицита влаги для самого большого города полуострова окончательно не решена, но ее остроту военные сняли.

К прокладке водовода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе военные приступили 10 июля. Уже на следующий день в Крым прибыли первые составы с трубами. В общей сложности при прокладке маршрута использовали 32 тысячи тонн грузов. Расстояние между Тайганом и Симферополем около 50 километров. Учитывая, что водовод представляет собой настоящий пучок из 15 труб, на маршруте их пришлось уложить более 800 километров. "Сложность была в том, что маршрут был пересеченный, с перепадами высот, - рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. - Чтобы подать воду на это расстояние, работают 45 насосных станций, по три на каждой трубе".

На церемонии торжественного пуска водовода группе отличившихся офицеров заместитель министра обороны РФ вручил медали "Адмирал Горшков". Глава Крыма Сергей Аксенов передал военным 16 сертификатов на получение ценных подарков.

- Если раньше столица обеспечивалась из трех водохранилищ, - говорит глава Госкомводхоза Игорь Вайль, - то теперь - из пяти.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что трубопровод от Тайгана до Симферополя теперь построят капитально. Этот проект вошел в ФЦП развития республики до 2024 года. Теперь угроза дефицита воды для столицы Крыма снята, по крайней мере в перспективе ближайших 100 дней.