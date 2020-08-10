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10.08.2020 21:32
Рубрика: Экономика

Вода - пулей

Военные в рекордные сроки проложили трубопровод к Симферополю
Текст: Сергей Винник (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
Тридцать дней понадобилось двум батальонам, чтобы проложить более 800 километров труб, которые обеспечат треть суточной потребности Симферополя в питьевой воде. Проблема дефицита влаги для самого большого города полуострова окончательно не решена, но ее остроту военные сняли.
Вода из трубопровода, построенного военными, обеспечит треть суточной потребности крымской столицы. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Вода из трубопровода, построенного военными, обеспечит треть суточной потребности крымской столицы. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вода из трубопровода, построенного военными, обеспечит треть суточной потребности крымской столицы. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

К прокладке водовода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе военные приступили 10 июля. Уже на следующий день в Крым прибыли первые составы с трубами. В общей сложности при прокладке маршрута использовали 32 тысячи тонн грузов. Расстояние между Тайганом и Симферополем около 50 километров. Учитывая, что водовод представляет собой настоящий пучок из 15 труб, на маршруте их пришлось уложить более 800 километров. "Сложность была в том, что маршрут был пересеченный, с перепадами высот, - рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. - Чтобы подать воду на это расстояние, работают 45 насосных станций, по три на каждой трубе".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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На церемонии торжественного пуска водовода группе отличившихся офицеров заместитель министра обороны РФ вручил медали "Адмирал Горшков". Глава Крыма Сергей Аксенов передал военным 16 сертификатов на получение ценных подарков.

- Если раньше столица обеспечивалась из трех водохранилищ, - говорит глава Госкомводхоза Игорь Вайль, - то теперь - из пяти.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что трубопровод от Тайгана до Симферополя теперь построят капитально. Этот проект вошел в ФЦП развития республики до 2024 года. Теперь угроза дефицита воды для столицы Крыма снята, по крайней мере в перспективе ближайших 100 дней.

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