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10.08.2020 12:00
Рубрика: Общество

Больницы Челябинской области вернутся к профильной деятельности

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области госпитальные базы для COVID-19 возвращаются к работе по своему профилю. Об этом в понедельник заявил губернатор Алексей Текслер.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как пояснили в пресс-службе главы региона, с 10 августа к поэтапному переходу к основному профилю деятельности приступили "Областной перинатальный центр", "Центр охраны материнства и детства" в Магнитогорске и гинекологическое отделение горбольницы № 1 в Челябинске. В ближайшее время к ним присоединятся Областная клиническая больница № 2 и Городская клиническая больница № 11 Челябинска.

Во всех медучреждениях будет проведена полная и тщательная дезинфекция, а также ряд других необходимых профилактических мероприятий. Вместе с тем губернатор поручил закупить необходимые медикаменты и СИЗы, чтобы в случае необходимости вернуть их в режим работы госпитальных баз.

- Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан соблюдать масочный режим и другие требования профилактики. Я в еженедельном режиме приглашаю на областной штаб глав муниципалитетов, где мне докладывают, какие контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали безопасный эпидемиологический режим на территории нашего региона", - подчеркнул Алексей Текслер.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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