"Динамо" в гостях обыграло "Урал" в первом туре РПЛ

В понедельник в матче первого тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" в Екатеринбурге встречалось с "Уралом". Благодаря голам в каждом из таймов команда Кирилла Новикова одержала победу - 2:0.

В первом тайме в составе бело-голубых отличился Клинтон Н"Жи, на скорости ворвавшийся во вратарскую площадку хозяев и отправивший мяч точно в сетку.

Во втором тайме отличился еще один легионер столичного клуба - Сильвестр Игбун. На 59-й минуте встречи он точно пробил головой после подачи с углового.

До этого "Динамо" не побеждало в стартовом туре чемпионата России с 2014 года.