Глава Югры посоветовалась с бизнесменами о путях выхода из пандемии

Большую онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества Югры провела губернатор Югры Наталья Комарова. Речь шла о том, как безопаснее, оптимальнее и гибче выходить из затяжной пандемии.

О масштабе мероприятия говорит следующий факт. Прямой эфир с участием губернатора и предпринимателей в соцсетях посмотрели больше 93 тысяч человек. Продолжалась встреча почти три часа. В ней приняли участие больше 50 участников со всего региона. Среди них сотрудники окружного Роспотребнадзора, члены Общественной палаты региона.

В ходе обсуждения важны были прежде всего аспекты работы организаций, дольше всех находящихся на карантине, а именно спортивных учреждений, общественного питания и дополнительного образования.

Отметим, инициатором прямого, открытого диалога с предпринимателями стала сама глава Югры, что в очередной раз доказывает: Наталья Комарова не уходит от ответов на самые острые вопросы и готова вместе с бизнес-сообществом вместе решать наболевшие проблемы.

- Открываемся, - сообщила она в ходе онлайн-встречи долгожданную весть. - 11 августа на заседании регионального оперативного штаба это решение будет утверждено. - Но при этом мы должны обеспечить целый ряд мер, позволяющих минимизировать риски для здоровья каждого из нас.

Глава региона отметила, что с учетом высокого уровня самоорганизации и высокой ответственности представителей бизнеса эта задача вполне достижима. Наталья Комарова добавила: большое значение в обеспечении мер безопасности играет роль каждого человека, каждого предпринимателя, что особенно важно, поскольку при общем снижении числа заболевших коронавирус уже никогда не достигнет нулевых отметок.

Как сообщила глава региона, учитывая уровень заболеваемости, коэффициент распространения инфекции, режим самоизоляции в Югре продлевается. Срок будет определен с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Первый заместитель главы региона Геннадий Бухтин добавил, что департаменту информационных технологий и цифрового развития региона необходимо запустить систему электронных уведомлений для разведения потоков посетителей учреждений дополнительного образования, общественного питания, спорта.

В ходе встречи звучало очень много предложений от представителей бизнеса.

- Мы будем строго выполнять все те рекомендации, которые предпишет Роспотребнадзор. Если врачи потребуют тестировать посетителей на COVID, будем тестировать. Будем наблюдать за общими симптомами посетителей - это надежнее справки, - предположили руководители фитнес-центров.

- Нам крайне важно, чтобы решения были выработаны не чиновниками, а теми, кто в них заинтересован, - подчеркнула Наталья Комарова. - Тогда ответственность сторон будет куда выше.

Больной вопрос - открытие детских секций.

- Мы используем имеющиеся возможности - пока занимаемся на улице, тренеры работают по семь часов под открытым небом, что небезопасно для здоровья, - откровенно рассказала руководитель фитнес-клуба из Нефтеюганска Елена Фомичева. - От безысходности мы проводили и онлайн-занятия. Вместе с родителями просим рассмотреть возможность работать хотя бы в мини-группах для некоторых видов спорта.

Отметим, Общественная палата Югры поддержала предложения бизнес-сообщества. Ведь занятия спортом укрепляют здоровье, а оно очень важно, особенно в суровых северных условиях. Тем более сейчас, когда приближается осень.

Наталья Комарова отметила, что спортивные центры смогут возобновить работу, как только разрешит Роспотребнадзор.

- Необходим локальный акт, который издает организация, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора. Если предприниматель акт подписывает, наступает взаимная ответственность сторон, - подчеркнула глава Югры.

Мария Соловьева, возглавляющая Роспотребнадзор региона, подчеркнула, что открытие фитнес-клубов возможно только на втором этапе снятия ограничений.

- Пока мы находимся в десятке регионов с высоким ростом заболеваемости. И не можем перейти ко второму этапу снятия ограничений, - констатировала глава ведомства.

Подводя итоги дискуссии, Наталья Комарова подчеркнула, что все предложения необходимо систематизировать. Разработать нормативную базу, которая станет основой для принятия дальнейших шагов по выходу из ограничений, введенных из-за пандемии.

- Поручаю аппарату губернатора подготовить проект правового акта, в котором будут отражены решения, по тем предложениям, которые прозвучали в ходе встречи. Этот документ станет основой для снятия ограничений с того или иного вида деятельности. Что позволит нам выходить из пандемии, минимизируя риски для экономики и сохраняя необходимые противоэпидемические меры, - заключила глава Югры.