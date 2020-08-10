С 15 июля читатели Владислава Крапивина тревогой следят за состоянием здоровья любимого писателя.

В этот день Владислава Петровича с подозрением на пневмонию госпитализировали в больницу N 24 г. Екатеринбурга. Через десять дней он оказался в реанимации больницы N 40. На днях его привезли домой. Но сегодня вновь госпитализировали - уже в Свердловскую областную клиническую больницу N 1. Лечение писателя взял под личный контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Руководитель детского отряда "Каравелла" (созданного писателем почти 60 лет назад!) Лариса Крапивина опубликовала открытое письмо к врачам, лечившим писателя. Сегодня Крапивина сообщила, что Владислава Петровича госпитализировали из-за страшной гематомы на правой ноге: "Двигаться он в связи с этим не может, это причиняет ему адскую боль... Как мне сказали приватно, в отделении нейрохирургии 40-й больницы у него брали какой-то анализ. Взяли, видимо, не очень корректно, потому что произошел разлив крови по ноге". По ее словам, сейчас состояние писателя стабильное. Тысячи читателей желают Командору выздоровления и возвращения на капитанский мостик Детской Литературы!