В Челябинской области женщину сбил пассажирский поезд

В Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП на станции Аргаяш, где местную жительницу сбил пассажирский поезд. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в одну из больниц Челябинска, сообщили в понедельник в транспортной полиции региона.

- Вечером 9 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что на станции Аргаяш пассажирским поездом "Пенза - Нижневартовск" травмирована женщина, - пояснили в пресс-службе полиции. - Установлено, что 37-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать ЧП не удалось.

Полицейские напоминают, что переходить железнодорожные пути разрешено только в установленных местах на разрешающий сигнал светофора. Перед переходом необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава.