В Курганской области 23 сельских учителя получат по миллиону

В Курганской области победители конкурса по программе "Земский учитель" получат по миллиону рублей при условии, если они проработают в сельской школе не менее пяти лет.

По данным пресс-службы губернатора региона, конкурс на право получения единовременной денежной компенсации был объявлен на замещение 147 вакансий в школах области. По итогам первого этапа на портале Министерства просвещения РФ было зарегистрировано 277 заявок от кандидатов, региональный оператор принял 60 заявлений претендентов для участия, определено 23 победителя.

В Зауралье хотят работать педагоги из Челябинской и Воронежской областей, из Татарстана, с Ямала и других субъектов. По условиям, они могут выбрать любой населенный пункт, где живет до 50 тысяч человек. Миллион учителям обещают перечислить до первого декабря 2020 года, они смогут потратить его по своему усмотрению.