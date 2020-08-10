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10.08.2020 11:36
Рубрика: Общество

В минэкологии Челябинской области введен карантин по коронавирусу

Текст: Михаил Пинкус

У 18 сотрудников министерства экологии Челябинской области подтвержден диагноз коронавируса. В учреждении и проводятся карантинные мероприятия, сообщили в понедельник в правительстве региона.

- В министерстве и подведомственных ему учреждениях зафиксировано 18 случаев заражения COVID-2019, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Опасный диагноз поставлен двум заместителям министра. У пяти сотрудников присутствуют первичные симптомы коронавирусной инфекции. Двое из них находятся в больнице под пристальным наблюдением врачей. У 12 сотрудников заболевание протекает бессимптомно. Один человек находится в реанимации. Завершается проверка на коронавирусную инфекцию всех сотрудников министерства.

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В ведомстве объявлен карантин. Большинство сотрудников уже переведены на удаленный режим работы. На рабочих местах будут присутствовать по два человека в каждом из ключевых отделов - для решения оперативных задач. Во всех помещениях проведена санитарная обработка, отметили в правительстве региона.

Как пояснили в минздраве, вспышку новой инфекции в минэкологии выявили в пятницу. Коронавирус был обнаружен у семи сотрудников ведомства. В воскресенье были получены подтверждения заболевания еще у 11 человек. По постановлению Роспотребнадзора в ведомстве проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Кстати

В целом ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области характеризуется, как стабильная. За последние сутки выявлено 89 новых случаев заболевания. 90 пациентов выписано из больниц. Всего с начала пандемии выявлено 12803 случая COVID-19. 8807 пациентов выздоровели. 284 южноуральца скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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