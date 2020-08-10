Новости

Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т 15:45
В Крыму открылся музыкальный фестиваль Z.Fest 15:44
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз 15:13
В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора 15:11
В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 15:03
На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ 14:50
Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности 14:44
Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента 13:58
Синоптики пообещали россиянам теплое "бабье лето" 13:41
Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране 13:27
АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на новой платформе. В том числе Lada 13:00
Футболист "Спартака" Соболев пообещал исполнить мечту ушедшей из жизни мамы 12:49
В Волгограде произошел взрыв цистерны с газом, есть пострадавшие 12:44
В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS 12:40
Акция кешбэка за туры по России продлится неделю 12:38
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" 12:36
МВД Беларуси опровергло сообщения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 12:33
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа 12:30
Лидеры России, Китая и Казахстана поздравили Лукашенко с победой 12:27
Kia назвала российские цены и комплектации нового конкурента Camry 12:24
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 15:03
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok

Текст: Татьяна Воробьева

Девятилетний житель Нижнего Тагила получил сильные ожоги ног из-за того, что попытался повторить трюк, который видел в ролике в TikTok.

Как рассказали в пресс-службе главка МЧС Свердловской области, несчастье случилось 7 августа, когда юный пироман играл во дворе частного дома и заметил пластиковую емкость с бензином и зажигалку.

Фото: iStock
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Раньше школьнику на глаза попался ролик, на котором юноша поджигает льющийся из канистры бензин - выглядело это весьма эффектно, и мальчик решил этот трюк повторить.

Он взял бутылку, пошел в огород и начал поджигать льющийся бензин. Но не учел одного важного фактора: в видеозаписи у ее автора под рукой был огнетушитель, и он быстро погасил пламя. Для ребенка же эксперимент закончился печально: горящая жидкость потекла ему под ноги, загорелись брюки и тапочки.

Мальчик сбросил обувь и побежал к ванне с водой. Забравшись в нее, он потушил одежду, после чего рассказал о случившемся родителям, и те вызвали "скорую". Юного поджигателя увезли в больницу.

Между тем

По данным регионального МЧС, с начала года в области во время пожаров погибли семь детей, и 19 детей получили травмы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию