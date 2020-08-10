В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok

Девятилетний житель Нижнего Тагила получил сильные ожоги ног из-за того, что попытался повторить трюк, который видел в ролике в TikTok.

Как рассказали в пресс-службе главка МЧС Свердловской области, несчастье случилось 7 августа, когда юный пироман играл во дворе частного дома и заметил пластиковую емкость с бензином и зажигалку.

Раньше школьнику на глаза попался ролик, на котором юноша поджигает льющийся из канистры бензин - выглядело это весьма эффектно, и мальчик решил этот трюк повторить.

Он взял бутылку, пошел в огород и начал поджигать льющийся бензин. Но не учел одного важного фактора: в видеозаписи у ее автора под рукой был огнетушитель, и он быстро погасил пламя. Для ребенка же эксперимент закончился печально: горящая жидкость потекла ему под ноги, загорелись брюки и тапочки.

Мальчик сбросил обувь и побежал к ванне с водой. Забравшись в нее, он потушил одежду, после чего рассказал о случившемся родителям, и те вызвали "скорую". Юного поджигателя увезли в больницу.

Между тем

По данным регионального МЧС, с начала года в области во время пожаров погибли семь детей, и 19 детей получили травмы.