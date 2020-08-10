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10.08.2020 11:30
Рубрика: Общество

Рогозин допустил существование жизни на других планетах Солнечной системы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает вполне возможным существование жизни на Марсе. Об этом он сказал в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на его YouTube-канале и на телеканале "МИР".

Фото: EPA
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- Вполне возможно, - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли жизнь на Марсе. - Собственно для этого и миссии туда отправляются. Я имею ввиду не жизнь в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы.

Гендиректор "Роскосмоса" напомнил о том, что исследователи на Земле поднимали глыбы льда, которым 100 миллионов лет, находили микробы и "оживляли" их.

- Это говорит о том, что вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае если бы их можно было бы найти, их можно было бы даже оживить. Поэтому я ничего не исключаю.

Он также назвал две задачи человечества в дальнем космосе. Одна из них - сберечь себя, свою цивилизацию от нежеланных сближений с астероидами, кометами и так далее. А вторая - ответить на вопрос - есть ли жизнь помимо нашей.

- Я уверен, что она должна существовать. Вселенная бесконечна, по большому счету. И поэтому в этой бесконечности можно допустить повторение тех условий, которые были созданы на нашей планете, - резюмировал Рогозин.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Исследование Марса РГ-Видео

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