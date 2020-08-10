Роман Широков избил судью во время матча любительских команд

Бывший футболист сборной России Роман Широков стал участником скандальной истории. Он не сдержал эмоций во время матча любительских команд и напал на арбитра, сообщает championat.com.

В ходе одного из эпизодов Широков, находившийся в окружении других игроков, напал на судью и ударил его по лицу. Участники встречи бросились их разнимать.

Организатор соревнований среди любительских команд Герман Попков назвал поведение Романа "отвратительным, неприемлемым и ужасным".

"Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире и с миллиона ракурсов. Причем произошло все на пустом месте, был рядовой эпизод. Судьи сразу ушли с поля. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции", - подчеркнул Попков.

Напомним: Широков завершил карьеру в 2016 году. Будучи игроком Роман трижды становился чемпионом России, два раза завоевал Суперкубок страны, по разу - Кубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе национальной сборной он взял бронзовые медали чемпионата Европы-2008.