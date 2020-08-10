Роскомнадзор предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных

Необходимо увеличить сроки давности для рассмотрения дел о неправомерном использовании персональных данных россиян и поднять штрафы за подобные нарушения. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Начиная встречу, президент напомнил, что в России предпринимаются энергичные шаги по цифровизации экономики и "вообще жизни в целом". "В этой связи, конечно, особенно актуальным является вопрос защиты персональных данных, - подчеркнул он. - Я бы попросил вас с этого начать".

Путин напомнил, что законом предусмотрено девять составов административных правонарушений в этой сфере. "Как ваше ведомство выстраивает работу по этому направлению?" - спросил он Липова.

В сфере обработки персональных данных россиян возникает достаточно большое количество проблем, заявил глава Роскомнадзора. "Жалоб много. За прошлый год рост - 20 процентов, 43 тысячи жалоб поступило от граждан", - доложил руководитель ведомства.

Глава государства поинтересовался относительно доли частников, которые работают с данными россиян.

"Это в основном частные компании. У нас, по нашим оценкам, почти пять миллионов примерно так называемых обработчиков персональных данных, - уточнил Липов. - Это достаточно большое количество с точки зрения необходимости надзора за ними".

По его словам, проблемы в этой сфере связаны, в первую очередь, с законодательными пробелами, и у ведомства есть ряд предложений, с помощью которых можно было бы улучшить ситуацию - пришла пора усилить наказание для нарушителей.

"У нас самый большой штраф - 75 тысяч рублей за утечку персональных данных, вернее, за неправомерное их использование", - продолжил Липов.

По оценке чиновника, подобные санкции несоизмеримы с той выгодой, которую получают правонарушители. "И с ущербом для граждан", - заметил Путин. Его собеседник подтвердил и назвал еще один "пробел" - срок давности по таким делам очень маленький. "Мы бы хотели его увеличить, предложить - до года, потому что иногда дела просто не успевают быть рассмотренными в суде", - акцентировал глава Роскомнадзора.

Следующее направление правки законодательства - в сфере полномочий контрольного ведомства. Роскомнадзор, согласно утверждению его руководителя, не имеет законодательной возможности проверить всю цепочку, по которой утекают данные граждан. "Очень часто мы видим при проверке, что они передаются на обработку следующему обработчику и так далее… - пояснил Липов. - Здесь тоже хотелось бы улучшить ситуацию".

Ведомству также нужно дать полномочия проверять, насколько персональные данные правомерно обрабатываются - над этим тоже следует подумать вместе с законодателями, считает он.