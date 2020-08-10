Роскомнадзор предложил продумать механизм удаления личных данных из Сети

Новости

Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т 15:45
В Крыму открылся музыкальный фестиваль Z.Fest 15:44
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз 15:13
В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора 15:11
В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 15:03
На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ 14:50
Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности 14:44
Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента 13:58
Синоптики пообещали россиянам теплое "бабье лето" 13:41
Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране 13:27
АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на новой платформе. В том числе Lada 13:00
Футболист "Спартака" Соболев пообещал исполнить мечту ушедшей из жизни мамы 12:49
В Волгограде произошел взрыв цистерны с газом, есть пострадавшие 12:44
В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS 12:40
Акция кешбэка за туры по России продлится неделю 12:38
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" 12:36
МВД Беларуси опровергло сообщения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 12:33
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа 12:30
Лидеры России, Китая и Казахстана поздравили Лукашенко с победой 12:27
Kia назвала российские цены и комплектации нового конкурента Camry 12:24
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 15:25
Рубрика: Власть

Роскомнадзор предложил продумать механизм удаления личных данных из Сети

Текст: Татьяна Замахина
Люди - в первую очередь известные - должны получить право убирать через суд общедоступную личную информацию о себе из интернета. Например, сведения об своем отдыхе и т. п. С таким предложением на встрече с президентом выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он особо подчеркнул - убирать общественно значимые сведения не предлагается.
Роскомнадзор предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных

На данный момент просто закрыть фейковый аккаунт известной персоны нельзя, поскольку данные об этом человеке содержатся в интернете и являются общедоступными, привел в пример глава Роскомнадзора.

В ведомстве вместе с законодателями, по его словам, хотели бы здесь продумать механизм, который позволил бы человеку удалить информацию о себе через суд. В таком случае гражданин, пояснил Липов, сможет дать понять следующее: "Извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью".

Глава ведомства уверен, что указанный механизм необходим, ведь "те люди, которые не заслужили такого отношения", должны иметь право убрать из интернета "информацию о себе, которая не является значимой".

Вместе с тем он не исключил риск, что появится слишком большое количество решений судов по удалению информации о людях, "которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали". По словам главы Роскомнадзора, надо будет продумать такие моменты. "Здесь мы можем вместе с водой младенца выплеснуть", - добавил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
В Банке России обеспокоены продажей вкладчикам структурных облигаций
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети