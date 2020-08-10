Роскомнадзор предложил продумать механизм удаления личных данных из Сети

Люди - в первую очередь известные - должны получить право убирать через суд общедоступную личную информацию о себе из интернета. Например, сведения об своем отдыхе и т. п. С таким предложением на встрече с президентом выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он особо подчеркнул - убирать общественно значимые сведения не предлагается.

На данный момент просто закрыть фейковый аккаунт известной персоны нельзя, поскольку данные об этом человеке содержатся в интернете и являются общедоступными, привел в пример глава Роскомнадзора.

В ведомстве вместе с законодателями, по его словам, хотели бы здесь продумать механизм, который позволил бы человеку удалить информацию о себе через суд. В таком случае гражданин, пояснил Липов, сможет дать понять следующее: "Извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью".

Глава ведомства уверен, что указанный механизм необходим, ведь "те люди, которые не заслужили такого отношения", должны иметь право убрать из интернета "информацию о себе, которая не является значимой".

Вместе с тем он не исключил риск, что появится слишком большое количество решений судов по удалению информации о людях, "которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали". По словам главы Роскомнадзора, надо будет продумать такие моменты. "Здесь мы можем вместе с водой младенца выплеснуть", - добавил он.