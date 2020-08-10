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10.08.2020 20:01
Рубрика: Экономика

Россия может стать основным мировым экспортером водки

Текст: Татьяна Карабут
Россия может втрое увеличить объем экспорта водки - до 500 млн долларов, сообщили в центре "Агроэкспорт" (подведомственный минсельхозу) со ссылкой на президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году экспорт водки увеличился на 8% до 162 млн долларов. По сравнению с 2015 годом поставки за рубеж выросли примерно на 36% - в денежном выражении. За первое полугодие этого года экспорт в натуральном выражении увеличился на 2,9% к аналогичному прошлогоднему показателю до 876 тыс. декалитров в пересчете на 100% спирт, однако в стоимостном выражении сократился на 3% до 61 млн долларов (данные по ЕАЭС за январь-апрель). Повлиял коронавирус.

Фото: iStock
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Между тем эксперты уверены в том, что экспорт восстановится. Сейчас страна занимает третье место среди экспортеров водки с долей 7,4%, значительно уступая Швеции (21%) и Франции (19%). Однако эксперты считают, что у русской водки высокий потенциал уже потому, что на мировом рынке этот продукт воспринимают как исконно русский. При этом из 100 ведущих брендов на международных рынках 18 так или иначе ассоциируются с Россией, однако лишь один из них принадлежит российской компании.

Российские производители алкоголя могут занимать лидирующие позиции на международных рынках, продвигая "русскую водку", считает Игорь Косарев. "Русская водка" обладает уникальной историей и отвечает глобальному тренду аутентичности, что может служить сильной платформой для развития экспортного потенциала", - считает он.

С 1 января 2020 вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс России, в рамках которых у производителей подакцизной алкогольной продукции появилась возможность субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным для развития производства экспортного алкоголя. Также, по мнению СПАП, для развития экспорта необходимо распространить на алкоголь инструменты господдержки, действующие в других отраслях АПК, среди которых льготное кредитование, транспортные субсидии, маркетинговая поддержка и содействие в защите интеллектуальной собственности.

В прошлом году российская водка поставлялась в 76 стран. В топ-3 импортеров в последние годы входят Латвия, Германия и Великобритания. В топ-10 стран-импортеров российской водки также входили Армения, Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария.

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