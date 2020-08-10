Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Германией

В рамках реализации Договора по открытому небу Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Германии. Он состоится в период с 10 по 13 августа, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Будет задействован российский самолет наблюдения ТУ-154М ЛК-1. Максимальная дальность полета составит 1300 километров, пишет газета Вооруженных Сил России "Красная звезда". По словам Рыжкова, маршрут согласован с наблюдаемой стороной, а присутствующие на борту германские специалисты проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

В этот же период в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности группа российских военных проведет инспекцию одного из германских районов, площадью семь тысяч квадратных километров. Инспекторы посетят полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности.