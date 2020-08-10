Российское кино впервые почти за полвека не покажут на фестивале в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто объявил свою программу. Она выглядит как никогда короткой.

Этот канадский кинофорум начинал 45 лет назад под гордым названием "Фестиваль фестивалей". Молодая креативная команда задумала его как коллекцию всего лучшего, что показали за год мировые кинофорумы. При этом она не забывала откликаться на крупнейшие мировые события. Так, в 1988 году, в самый разгар перестройки в СССР и связанных с ней надежд, он устроил невиданную по масштабу ретроспективу советских фильмов от новинок до киноархива, от классики до кинематографических экспериментов. И с той поры не было года, когда TIFF не показал бы пару-тройку фильмов из быстро менявшейся России.

Похоже, драматичный 2020-й будет первым. Условия пандемии заставили фестиваль резко сократить свои программы: если обычно он показывает более 300 картин со всего мира, то теперь их число усохло до 50. Ранее было объявлено, что и штат фестиваля был заметно сокращен, и сам формат его проведения изменен - он сочетает "живой" показ фильмов с демонстрацией онлайн. И впервые за все годы в программе нет ни одной ленты из России. Хотя есть одна из бывшего СССР - грузинская картина "Начало" Деа Кулумбегашвили, снятая в копродукции с Францией.

Зато тщательнейшим образом соблюден паритет гендерной принадлежности и цветов кожи авторов. Соблюден половой баланс и в руководстве фестиваля: во главе его теперь политкорректный тандем Кэмерон Бэйли и Джоана Висенте. "Мы начинали подготовку фестиваля этого года в обычном режиме, как всегда прежде, - объясняет художественный директор Кэмерон Бэйли. - Но в процессе работы были вынуждены переосмыслить буквально все. И состав программы отражает эти волнения".

"TIFF-2020 - совершенно особенный фестиваль, он символизирует возможности, когда в центре внимания сотрудничество, изобретательность и энтузиазм, - вторит ему Джоана Висенте, исполнительный директор. - Настало время подтвердить некоторые из основополагающих ценностей TIFF: показывать фильмы, выражающие разнообразие голосов и силы, движущие общество вперед".

Итог этих раздумий руководителей фестиваля в Торонто - сильное представительство от женщин, чернокожих, коренных народов и людей всех цветов и оттенков кожи. Среди уже известных имен в программе замечены датчанин Томас Винтерберг с фильмом "Еще по одной", китаец Ван Цзин с драмой "Все лучшее еще придет", афроамериканец Спайк Ли с социальной драмой "Американская утопия", белый американец Вигго Мортенсен с фильмом "Падение", француз Франсуа Озон ("Лето-85"), японка Наоми Кавасе ("Настоящие матери"), индуска Мира Наир ("Подходящий жених").

Фестиваль в Торонто пройдет с 5 по 15 сентября.