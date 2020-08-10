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10.08.2020 04:22
Рубрика: Власть

Самолет с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву. Новый вывозной рейс "Аэрофлота" забрал всех желающих вернуться домой. Информация об отправке рейса SU103 появилась на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Фото: AFP/Bryan R. Smith
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Уточняется, что самолет прилетит в столицу России в понедельник, 10 августа в 12:17 по московскому времени. Это уже восемнадцатый вывозной рейс из США. На борту 391 пассажир, пишет ТАСС.

Самолеты забирали россиян из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами. Всего, по данным посольства РФ в Вашингтоне, к дипломатам обратились более двух тысяч соотечественников, которые захотели вернуться на родину. Напомним, из-за пандемии в марте Россия приостановила международное сообщение. К процессу возвращения граждан страны подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные авиарейсы.

Власть Работа власти Правительство МИД Компании Авиация Компании Авиация "Аэрофлот" Пандемия коронавируса COVID-19

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