Самолет с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву. Новый вывозной рейс "Аэрофлота" забрал всех желающих вернуться домой. Информация об отправке рейса SU103 появилась на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Уточняется, что самолет прилетит в столицу России в понедельник, 10 августа в 12:17 по московскому времени. Это уже восемнадцатый вывозной рейс из США. На борту 391 пассажир, пишет ТАСС.

Самолеты забирали россиян из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами. Всего, по данным посольства РФ в Вашингтоне, к дипломатам обратились более двух тысяч соотечественников, которые захотели вернуться на родину. Напомним, из-за пандемии в марте Россия приостановила международное сообщение. К процессу возвращения граждан страны подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные авиарейсы.