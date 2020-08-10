Нынешние санкции американской стороны включают в себя наложение ареста на имущество, запрет на торговлю и др. В связи с этим глава ОАР Сянган Лин Чжэнъюеэ 8 августа от имени своих коллег, попавших в санкционный список, выразила свое отношение к этим угрозам. В тот же день глава представительства центрального правительства КНР Ло Хуэйнин заявил, что у него лично нет за границей никаких вложений, назвав действия США ошибкой. "Правда, я мог бы послать 100 американских долларов г-ну Трампу для того, чтобы он наложил на них санкции", - с иронией отметил чиновник. Эти заявления заинтересованных лиц, по мнению обозревателей, являются насмешкой над американскими политиканами.

Факты давно доказали, что нарушением прав и свобод сянганцев являются варварские действия организаторов беспорядков, а не что-либо другое. Закон КНР о государственной безопасности в Сянгане предоставил исторические возможности вернуть жизнь сянганцев в нормальное русло. Это получило широкое одобрение со стороны международного сообщества.

Известный востоковед, профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Юрий Тавровский отметил, что до вступления в силу закона о национальной безопасности в Сянгане в ОАР существовал юридический вакуум в сфере защиты национальной безопасности, в результате чего Сянган чуть не стал местом, где господствует терроризм и бесчинствуют бунтовщики. Принятие закона о национальной безопасности в Сянгане было очень своевременным.

На 44-й сессии Совета ООН по правам человека представители более 70 стран мира выразили поддержку закону о защите национальной безопасности в Сянгане, призвав некоторые страны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом вопроса Сянгана. Это отражает общее мнение и справедливую позицию международного сообщества.

Однако некоторые американские политики всеми способами пытаются нарушить курс "одно государство, два строя" и сдержать развитие Китая для осуществления своих политических целей. Преследуя свои личные интересы, они используют Сянган в качестве разменной монеты. Их действия ставят под угрозу китайско-американские отношения и вредят интересам народов Китая и США. Китай не позволит этим американским политикам творить, что они хотят. Их "санкции" обречены на провал.