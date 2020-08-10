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10.08.2020 01:00
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия снижает цены на свою нефть в Европе и Азии

Эхо торговой войны
Текст: Сергей Тихонов
Саудовская Аравия снизила цены сентябрьских поставок основных сортов своей нефти для покупателей из Европы и Азии. Такое решение государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco приняла впервые с момента заключения нового пакта ОПЕК+ в апреле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это дало повод говорить о начале новой ценовой войны между ОПЕК и Россией. Но в действительности пока ни о каких боевых действиях на нефтяном рынке речи не идет, хотя конкуренция будет возрастать.

Фото: Istock
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В Европе саудовская нефть подешевеет на 2,5-2,8 доллара. На северо-западе основной конкурент российской марки Urals сорт Arab Light будет продаваться со скидкой 1,8 доллара за баррель к цене Brent. Для сравнения, в последнюю неделю июля по данным Argus скидка Urals к Brent составляла 13 центов. Аналогично этому в Азии цена Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light - на 50 центов, а Arab Light - на 30 центов.

Для российской марки Urals в Европе это будет означать только дальнейшее снижение стоимости. По-видимому, Urals просто вернется к привычному для себя дисконту, к цене Brent в два-три доллара за баррель, что даст ей возможность успешно конкурировать с саудовскими сортами. К тому же европейские НПЗ, технически настроенные на переработку российской нефти, едва ли будут из-за очередных скидок и сиюминутной выгоды переходить на переработку других марок, пусть и близких, характеристик.

В Азии ситуация запутанней. Россия поставляет туда как легкие сорта нефти, так и Urals. Скидки Саудовской Аравии могут немного снизить объемы экспорта всех или отдельных марок из России, но главную роль здесь будет играть не ценовая конкуренция, а уровень спроса стран АТР. Проблемы с экспортом в восточном направлении возникнут у всех поставщиков, если к сентябрю к нормальному уровню потребления не вернется Индия или усугубятся карантинные ограничения в других странах региона.

Поэтому, о новой ценовой войне между ОПЕК и Россией говорят больше по старой памяти. При нынешнем уровне цен выше 40 долларов за баррель, скидки, предложенные Саудовской Аравией, очень далеки от жесткого демпинга. Стоимость их нефти относительно Brent снижается менее чем на пять процентов.

Фото: РИА Новости
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"Саудовская Аравия довольно аккуратно соблюдает условия соглашения ОПЕК+, которое не запрещает ценовую конкуренцию и эта конкуренция, конечно, будет продолжаться", - говорит руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Курдин. Он уточнил, что разумные скидки к основным маркам нефти - в то время как цены на эти марки относительно высоки - поддерживают на плаву нефтепереработку и обеспечивают более надежную базу для постепенного восстановления спроса.

Российским нефтяникам надо принимать во внимание ценообразование конкурентов, однако скидки Саудовской Аравии - довольно слабый риск на фоне общей неопределенности из-за пандемии и сохранения кризисных явлений в экономиках-потребителях, сказал Курдин.

Кроме того, ничего неожиданного в предоставлении скидок на нефть со стороны Эр-Рияда, нет. Саудовская Аравия периодически изменяет цены на поставки нефти в разные регионы, стимулируя потребление, подчеркнула аналитик "Открытие Брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева. По ее мнению, по результатам встречи ОПЕК+ 18 августа, можно будет оценить действия Саудовской Аравии. Но пока считать, что королевство начинает ценовую войну, преждевременно, сказала Лукичева.

В мире Ближний Восток В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Экономика Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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