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10.08.2020 09:32
Рубрика: Власть

СБ РФ: Основатель "Белых касок" - мошенник, их претензии безосновательны

Текст: Иван Егоров

Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье был мошенником, который годами водил за нос власти США, Британии, Германии и других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости. По его словам, Ле Мезюрье интересовала лишь роскошная жизнь.

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"Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы", - рассказал замсекретаря Совбеза. Итог всей этой деятельности известен - скандал, громкое разбирательство, а сам господин Ле Мезурье, по официальной версии турецкой прокуратуры, покончил с собой.

Как считает представитель СБ РФ, основная проблема в появлении таких сомнительных структур, как "Белые каски", состоит в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам наши западные партнеры озвучивают бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований. Например, этим летом в Сирии уже новая неизвестная сетевая структура пришла на смену "каскам" и опубликовала громкий доклад о якобы военных преступлениях России в Сирии.

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