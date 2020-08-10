Семак: Один из игроков "Зенита" сдал положительный тест на коронавирус

У одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус, сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак. Его имя не называется.

Ранее сообщалось о сомнительных результатах тестов у двух футболистов команды.

"Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", - сказал Семак в эфире телеканала "Россия-24".

В СМИ также появлялась информация о сомнительных результатах тестов нескольких сотрудников клуба, однако официально об этом не было сообщено.

"Зенит" проведет стартовый матч чемпионата России 11 августа против вернувшегося в высший дивизион волгоградского "Ротора".