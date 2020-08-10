Шаурма, котлеты, пирожные с кремом вошли в список самых опасных продуктов

Роспотребнадзор включил шаурму, котлеты и пирожные с кремом в перечень пищевых продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.

Раньше медики включали в топ-5 самой опасной еды куриные яйца, соленья, грибы, классические суши, готовый фарш. Однако сейчас список претерпел изменения.

"Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса, студень", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что самую большую опасность представляют салаты с заправкой майонезом или сметаной, среди мясных блюд стоит опасаться котлет, паштетов и рулетов. В Роспотребнадзоре также напомнили, что на плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители инфекций.

Чтобы не отравиться, рекомендовано готовить все эти блюда дома. Тем, у кого такой возможности нет, нужно внимательно смотреть на дату, время изготовления продукта и срок его реализации. "Сложные салаты и мясные изделия лучше не хранить дольше суток. Кондитерские изделия с кремом обязательно должны лежать в холодильнике", - отметили в Роспотребнадзоре.