Школьники станут авторами волонтерских проектов

10 августа в сообществе Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" (проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей") - стартует тематическая неделя "Мы вместе".

Участники конкурса вместе с экспертами в сфере волонтерства, науки, искусства и журналистики разработают свои проекты. Ребята объединятся в группы и предложат свое видение: как должны выглядеть волонтерские проекты для детей и подростков в современном мире.

Неделю открывает онлайн-лекторий "Мы вместе: как это работает и что это такое".

11 августа от руководителя центра мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров Надежды Колодько школьники узнают о самых важных событиях акции взаимопомощи, которая стартовала весной 2020 года во время пандемии коронавируса и объединила сотни тысяч добровольцев по всей стране.

С 12 по 14 августа в сообществе пройдут 9 проектировочных сессий по каждому из вызовов конкурса, которые проведут эксперты. Защищать свои проекты ребята будут в субботу.

А в воскресенье, 16 августа, состоится телемост с самыми активными участниками. Лучшие идеи по организации волонтерских проектов будут реализованы в рамках "Мы вместе".

- Это будет необычная неделя, в которой мы применим практики проектировочной работы, ведь волонтерство - эта та деятельность, в которой импульс идет от самих участников. На протяжении всего времени проведения конкурса ребята дистанционно принимали активное участие в акции взаимопомощи "Мы вместе". Участники "Большой перемены" хорошо знакомы с волонтерскими практиками, так как это одно из ключевых направлений конкурса. Поэтому мы предложили школьникам подумать и разработать волонтерские проекты в разных сферах, которые могут быть реализованы детьми и подростками по всей стране, - отметила координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова.