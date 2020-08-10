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10.08.2020 13:41
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали россиянам теплое "бабье лето"

Текст: Ольга Игнатова

Ранняя осень уже заглянула на восток европейской России - в Башкирии и Пермском крае зарядили дожди. На улице похолодало до 15-16 градусов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Со вторника начнется похолодание и в других регионах. "Облачные поля холодного атмосферного фронта, принесшего осень в Предуралье, сегодня будут пробиваться в Сибирь. А к западным границам России подошел еще один фронтальный раздел, несущий похолодание. Его дождевые тучи испортят погоду в Смоленской, Псковской, Тверской, Ленинградской областях. Здесь местами может выпасть свыше 10 мм влаги", - прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос".

Во вторник холодный воздух проникнет на север и северо-запад страны. А в среду-четверг холод из акватории Баренцева моря доберется до верховий Волги и центра России. Даже на юге спадет 30-градусная жара. В Москве во второй половине недели не выше плюс 17-19 градусов.

Как прогнозируют в "Фобосе", похолодание затянется на всю вторую декаду августа. А в конце последнего месяца лета ожидается мощное потепление. Но в последние дни календарного лета вновь похолодает.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Впрочем, синоптики считают, что арктическое вторжение - хороший признак. После него есть все шансы рассчитывать на теплое "бабье лето".

Так называемое бабье лето - это продолжительный (как правило в течение недели) период или периоды потепления осенью. Обычно "бабье лето" приходит в сентябре, но бывает оно и в октябре. И даже в начале ноября. До его наступления, действительно, какое-то время должна стоять ненастная погода.

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