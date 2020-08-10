Новости

Названы даты премьер "Новых мутантов" и "Мулан" в России 17:40
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т 15:45
В Крыму проходит музыкальный фестиваль Z.Fest 15:44
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз 15:13
В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора 15:11
В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 15:03
На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ 14:50
Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности 14:44
Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 16:32
Рубрика: Культура

Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч

Текст: Александр Алексеев
Фото: gettyimages.com Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

На 72 году ушел из жизни продюсер Deep Purple, Iron Maiden и Whitesnake Мартин Берч. Об этом сегодня написал на своей странице в Twitter экс-солист Deep Purple и бессменный фронтмен Whitesnake Дэвид Ковердейл.

Фото: Михаил Синицын
Лидер Iron Maiden рассказажет, зачем стал писателем

- С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч, - сообщил Кавердейл. Причина смерти пока не известна.

Англичанин Мартин Берч - и сам не плохой гитарист, предпочел уже в начале карьеры сосредоточиться на работе звукорежиссера.

В 60-е годы он записывал альбомы Fleetwood Mac и Джеффа Бека. Но в 1969-м познакомился с еще мало кому известными Deep Purple и помог им выйти на мировой уровень с дисками In Rock (группа даже посвятила ему песню Hard Lovin" Man), Fireball и Machine Head, продолжив сотрудничество до 1975 года.

А после распада легендарной группы, плотно начал сотрудничать с ее бывшими участникам - солистом Дэвидом Ковердейлом в Whitesnake и с Ричи Блэкомором в Rainbow, причем помог создать их фирменный саунд. Первым - густой и тягучий, а вторым - резкий, атакующий, хлесткий. Потом работал с Black Sabbath поры солиста Ронни Джеймса Дио.

А в 80-е Берчу очень понравились молодые и резвые Iron Maiden и он переключился на хэви-метал, став одним из крестных отцов этого музыкального направления. Именно с этими британским коллективом Берч и записал в 1992 году последний для себя альбом Fear of the Dark. А затем ушел из музыки.

Не появлялся и на звездных тусовках. Да и на введении Deep Purple в Зал Славы Рок-н-ролла его тоже не было.

Кто-то говорил, что из-за болезни, другие, что разочаровался в музыке. Теперь об этом можно гадать… И cнова слушать замечательные альбомы тяжелой музыки, записанный с его участием и точными, мудрыми советами.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
В Банке России обеспокоены продажей вкладчикам структурных облигаций
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию