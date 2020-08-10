Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч

На 72 году ушел из жизни продюсер Deep Purple, Iron Maiden и Whitesnake Мартин Берч. Об этом сегодня написал на своей странице в Twitter экс-солист Deep Purple и бессменный фронтмен Whitesnake Дэвид Ковердейл.

- С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч, - сообщил Кавердейл. Причина смерти пока не известна.

Англичанин Мартин Берч - и сам не плохой гитарист, предпочел уже в начале карьеры сосредоточиться на работе звукорежиссера.

В 60-е годы он записывал альбомы Fleetwood Mac и Джеффа Бека. Но в 1969-м познакомился с еще мало кому известными Deep Purple и помог им выйти на мировой уровень с дисками In Rock (группа даже посвятила ему песню Hard Lovin" Man), Fireball и Machine Head, продолжив сотрудничество до 1975 года.

А после распада легендарной группы, плотно начал сотрудничать с ее бывшими участникам - солистом Дэвидом Ковердейлом в Whitesnake и с Ричи Блэкомором в Rainbow, причем помог создать их фирменный саунд. Первым - густой и тягучий, а вторым - резкий, атакующий, хлесткий. Потом работал с Black Sabbath поры солиста Ронни Джеймса Дио.

А в 80-е Берчу очень понравились молодые и резвые Iron Maiden и он переключился на хэви-метал, став одним из крестных отцов этого музыкального направления. Именно с этими британским коллективом Берч и записал в 1992 году последний для себя альбом Fear of the Dark. А затем ушел из музыки.

Не появлялся и на звездных тусовках. Да и на введении Deep Purple в Зал Славы Рок-н-ролла его тоже не было.

Кто-то говорил, что из-за болезни, другие, что разочаровался в музыке. Теперь об этом можно гадать… И cнова слушать замечательные альбомы тяжелой музыки, записанный с его участием и точными, мудрыми советами.