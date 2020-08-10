Смартфоны Huawei остались без процессоров

Производство процессоров Kirin для смартфонов Huawei и Honor прекратится в середине сентября. Компания использует эти чипы для оснащения флагманских моделей устройств.

По словам гендиректора Huawei Consumer BG Ричарда Ю, смартфон Huawei Mate 40 может стать последним смартфоном компании на чипе Kirin. Топ-менеджер китайского производителя отметил, что причиной стали введенные США санкции.

Разработкой процессоров Kirin занимается подразделение HiSilicon, которое использует разработанный в Соединенных Штатах софт, а его технологическим партнером является тайваньская фабрика TSMC, также работающая с использованием американских технологий и оборудования.

Отметим, что в бюджетных аппаратах Huawei и Honor используются чипы китайского производителя MediaTek.