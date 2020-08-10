Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера

Правление и президиум социал-демократической партии Германии (СДПГ) в понедельник единогласно одобрили своим кандидатом в канцлеры ФРГ Олафа Шольца, нынешнего вице-канцлера и министра финансов в правительстве большой коалиции. Именно с ним во главе, пишет газета Sueddeutsche Zeitung, социал-демократы пойдут на парламентские выборы в 2021 году.

Глава социал-демократической фракции в бундестаге Рольф Мютцених, который недавно считал себя претендентом на пост канцлера от СДПГ, без обид заявил: "Олаф Шольц с его многолетним политическим опытом работы в правительстве, в парламенте, на посту премьера ряда земельных правительств доказал, что он способен руководить нашей страной и в трудные времена". Поэтому, добавил Мютцених, он стал нашим кандидатом в канцлеры.

В принципе выдвижение Шольца было ожидаемо, отмечает Sueddeutsche Zeitung. Ведь уже в течение минувших месяцев все больше его коллег по партии - из федерального кабинета, из фракции СДПГ в бундестаге, из земельных правительств - более или менее четко высказывались за кандидатуру Олафа Шольца.

Примечательно, пишет издание, что Шольц переживает своеобразный "Comeback". Ведь еще в декабре он проиграл конкуренцию в борьбе за пост главы партии нынешним сопредседателям СДПГ Саскии Эскен и Норберту Вальтеру-Борьянсу. И тогда казалось, что политическая карьера Шольца вот-вот закатится. А вот поди ж ты.

Более того, отбросив все предыдущие споры с Шольцем, Эскен заявила, что поддерживает его кандидатуру.

Однако левое крыло СДПГ, как, впрочем, и социал-демократическая молодежь, недовольно выдвижением Шольца. Дескать, он ратует за продолжение работы в правительстве большой коалиции с христианскими партиями, чего не желают отдельные группы социал-демократов.