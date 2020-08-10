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10.08.2020 09:37
Рубрика: Власть

Совбез РФ: Страны Запада пытаются завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы

Текст: Иван Егоров

Страны Запада, пользуясь ситуацией с пандемией, пытаются открыто завладеть нефтяными ресурсами Ливии и Венесуэлы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

На фоне пандемии вспыхивают новые и разгораются замороженные конфликты и региональные противоречия. Причем, как считает Венедиктов, нет никаких оснований полагать, что международная напряженность потом ослабнет - скорее, наоборот, системные игроки будут более активны на внешнеполитической арене, стремясь добиться для себя выгодных позиций .

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"Мы видим это уже сейчас на примере той же Ливии или Венесуэлы, нефтяными ресурсами которых Запад пытается завладеть, даже не скрывая этого", - отметил замсекретаря Совбеза.

В качестве примера он также привел историю с золотом, которое власти Венесуэлы ранее отправили на хранение в Лондон. Всего 30 тонн стоимостью более миллиарда долларов.

"Эти деньги сейчас остро нужны Каракасу для ликвидации последствий пандемии. Но Высокий суд Лондона объявляет Гуаидо легитимным главой государства и отказывает венесуэльцам. По сути, незаконная экспроприация. Как понимать такой шаг? Неужели отныне банки будут считаться источником легитимности? Не хотелось бы", - заметил Венедиктов.

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